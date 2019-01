"Polskie sądy toczy choroba!". Mocne okładki tygodników

Zdaniem tygodnika "Sieci", uzdrowienie polskich sądów wciąż spotyka się z zaciekłym oporem "rozgrzanej kasty". Dziennikarze wzięli więc pod lupę, skąd w sądownictwie taka "niechęć wobec partii rządzącej oraz kastowość". Co jeszcze znajdziemy w tygodnikach, które trafią do kiosków w poniedziałek?

Równie gorąco "DoRzeczy" zachęca do lektury artykułu "Europejskie puzzle". "Nie polexit, lecz przebudowa Unii" – to myśl przewodnia, wokół której PiS chce budować kampanię do europarlamentu. Jak do tego hasła ma się spotkanie z wicepremierem Włoch Matteo Salvinim i co z niego wynika? – zastanawia się w tekście Kamila Baranowska.