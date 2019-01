To oni w imieniu Kaczyńskiego trzęsą Sejmem. "Są nierozłączni"

Mają gabinety obok siebie, wspólnie podejmują decyzje i razem występują na konferencjach prasowych. "Newsweek" opisuje historię Beaty Mazurek i Ryszarda Terleckiego z PiS, którzy w Sejmie są nierozłączni.

- Po co nam opozycja? - pyta Terlecki. Kuchciński proponuje, żeby dać klubom więcej czasu na dyskusję. Terlecki się sprzeciwia, w czym popiera go Beata Mazurek. W czasie debaty wicemarszałek skraca też czas na zadawanie pytań do 30 sekund. - Panie pośle Meysztowicz, pajacować to może pan gdzie indziej, a nie w Sejmie – mówi Terlecki do posła opozycji, gdy ten krytykuje decyzję polityka.