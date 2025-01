Polska obejmuje przywództwo w UE. Jest reakcja Ukrainy

Sybiha podkreślił, że celem Kijowa jest dynamiczny proces przystąpienia do UE. "Nie mogę się doczekać ścisłej współpracy z Radosławem Sikorskim w celu realizacji agendy UE-Ukraina" - dodał. Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE w lutym 2022 r., a w czerwcu uzyskała status kraju kandydującego. Polska przejęła od Węgier rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Sybiha liczy na wsparcie Polski w nadchodzącym półroczu, co ma przyspieszyć proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.