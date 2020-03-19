Польша закрыла границы. Посольства Украины, Беларуси и России информируют, как их граждане могут попасть домой

Правительство Польши ввело состояние эпидемиологической угрозы на территории страны в связи с пандемией коронавируса. В следствии этого решения возможности иностранцев вернутся домой стали ограничены. Отменены все международные авиа и железнодорожные рейсы, а количество автобусных перевозок резко сократилось. Посольства Украины, Беларуси и России информируют, как вернутся домой своим гражданам во время карантина в Польше.

Jak wydostać się z Polski w trakcie epidemii koronawirusa? Oto informacje z ambasad dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji. Посольство Украины в Польше

Граждане Украины могут выехать из Польши домой самостоятельно. На польско-украинской границе работает три пограничных пункта (Dorohusk – Jagodzin; Hrebenne - Rawa Ruska; Korczowa - Krakowiec). Пересечь границу можно только находясь в машине или автобусе.

Украина создала точки-хабы по всему миру, из которых граждане ее страны попадут домой бесплатно или по льготным ценам. Два хаба находится в Польше – в Варшаве и Пшемысле. Это предложение предназначено для людей, которые не могут покинуть Польшу самостоятельно. Министерство иностранных дел подало пошаговую инструкцию как воспользоваться предложением:

Обратитесь в посольство или консульство Украины в Польше по электронной почте, инфолинии или в социальных сетях. Необходимо выслать свои контактные данные: имя и фамилию, номер телефона и место пребывания. Зарегистрируйтесь в системе Друг. Это специальный портал МИД Украины для граждан, которые находятся за границей. Заполните свои контактные данные и зарегистрируйте свое путешествие в Польше. В комментарии к путешествию расскажите о своей ситуации и желании вернутся домой. Такая форма заявления значительно упрощает и ускоряет процесс формировки списков эвакуированных групп. Ожидайте последующих инструкций.

МИД Украины работает также над другими вариантами возвращения своих граждан домой. Информация о новых возможностях будет опубликована в социальных сетях, а также на сайтах дипломатических учреждений и министерства иностранных дел Украины.

Инфолиния: +48698608837, +48518169485, +48510567000, +48503521732, +48537516463, +48791013543, +48797314411

E-mail: consul_pl@mfa.gpv.ua, emb_pl@mfa.gov.ua

Facebook: https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/

Посольство Беларуси в Польше

Белорусское посольство в Польше опубликовало несколько вариантов вернутся домой для своих граждан.

Существует возможность самостоятельно перейти границу на пеших пограничных пунктах Кузница-Брузги или Тересполь-Брест. В данный момент открыты три пограничных пункта на границе с Польшей пересекающих границу в автомобильном транспорте - Кузница Белостокска-Брузги, Бобровники-Берестовица, Тересполь-Брест. Ежедневный автобусный рейс по маршруту Варшава-Брест. Автобус предназначен для перевозки исключительно граждан Беларуси в период с 18 по 24 марта. Рейсы выполняются после формирования списка пассажиров, который является обязательным для пересечения границы. Списки формируются Посольством Беларуси в Польше. Для включения в списки гражданам Беларуси необходимо связаться по телефонам: +48 (22) 842-52-02, +48 (22) 742-07-10, сообщить свои данные (имя и фамилия, контактный номер телефона). Автобус отправляется в 12:00 с pl. Defilad 1 (Палац культуры и науки в Варшаве). Билет на автобус нужно приобрести у водителя за 60 злотых. Консульство Беларуси в Бялой-Подляской работает над организацией дополнительных автобусных рейсов по маршруту Бяла-Подлясак-Тересполь-Брест. Списки на все рейсы по этому маршруту в период с 18 по 22 марта уже марта уже сформированы. Дополнительную информацию можно получить по телефонам - +48 (83) 342-1814, +48 (83) 342-1816, +48 605 048 505, +48 693 720 880.

Новая информация будет появляться на сайте посольства Беларуси в Польше.

Посольство России в Польше

Российские граждане в Польше имеют возможность попасть в Россию через сухопутную часть российско-польской границы в Калининградской области. Пересечь границу можно только в автомобильном транспорте.

В случае проблем с возращением домой работает горячая линия для российских туристов, организованная Ростуризмом совместно с ассоциацией «Турпомощь». Контакт по телефону: +7 499 678 12 03 (круглосуточно), + 7 915 117 04 51 (с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00 МСК).

Для жителей Калининградской области работает горячая линия «Регионального информационного центра туризма» Правительства Калининградской области по номеру +7 800 200 55 39. Инфолиния работает в том числе для сбора информации о жителях Калининградской области, находящихся на территории Польши.

Посольство России в Польше публикует актуальную информацию на своём сайте.