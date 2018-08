Polka wróciła z Kirgistanu! Wielki sukces internautów. Matka nie kryje wzruszenia

Ze złamanym kręgosłupem, odleżynami i zrostami, ale przynajmniej pełna nadziei. Polka ranna w wypadku helikoptera w Kirgistanie wróciła do kraju dzięki pieniądzom od internautów. - Dzisiaj przespałam pierwszą noc od 6 tygodni! - mówi Wirtualnej Polsce matka kobiety.

Helikopter transportujący turystów w Kirgistanie spadł do niecki polodowcowej. Najbardziej ucierpiała akurat Anna Lulkiewicz, którą sparaliżowało od klatki piersiowej w dół. W bardzo ciężkim stanie trafiła na stół operacyjny, ale lekarze i ich sprzęt nie byli w stanie jej pomóc.

Niezbędny był szybki transport do Polski. Pani Anna miała prywatne ubezpieczenie na ponad 60 tys. dolarów. Ale koszty leczenia i specjalnego lotu do Polski okazały się tak wysokie, że musiała prosić o pomoc internautów. Ruszyła zbiórka pieniędzy. W weekend udało się zebrać niezbędne 255 tys. zł, a Polka po ponad 6 tygodniach przyleciała do ojczyzny!