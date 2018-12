Połączenie Nowoczesnej i PO to dobry pomysł? Polacy mają z tym problem

Nowoczesna nie jest jednomyślna w sprawie koalicji z Platformą Obywatelską. Ośmiu posłów N. dołączyło do klubu Koalicji Obywatelskiej i są nazywani zdrajcami. Co zrobić? Połączyć się czy działać osobno? Polacy nie pomogą odpowiedzieć na to pytanie.

Znaczna część Polaków nie wie, czy PO i N. powinny się połączyć (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Polacy nie potrafią doradzić Nowoczesnej. Na pytanie o to, czy ugrupowanie powinno połączyć się z Platformą Obywatelską, największa część badanych - 37,2 proc. - odpowiedziała: "nie wiem, trudno powiedzieć" - wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla serwisu rp.pl.

Kolejne 34,4 proc. respondentów uważa, ze to dobry pomysł, przeciwnego zdania jest pozostałe 27,4 proc. ankietowanych.

Ponadto, zajęcie stanowiska w tej sprawie większą trudność stanowi dla kobiet (43 proc.). Mężczyźni z kolei częściej są za połączeniem partii (38 proc.). Takie zdanie podziela też znaczna cześć osób powyżej 50 lat (40 proc.), badani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (40 proc.), o dochodzie netto powyżej 5000 zł (40 proc.) oraz z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (40 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 11-12 grudnia 2018 roku na próbie 800 osób.

Przypomnijmy, że ośmiu posłów Nowoczesnej dołączyło do klubu Koalicja Obywatelska. Twierdzą, że połączenie sił to jedyny sposób na walkę z PiS. Gdyby nie przejście Jacka Protasiewicza z klubu PSL-UED do N., Nowoczesna straciłaby klub w Sejmie.

Źródło: rp.pl