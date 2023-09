Pogoda zdumiewa. Rekord ciepła. Czesi: To jeszcze nic, poczekajcie na weekend

Prognoza pogody na weekend

Jak wskazują prognozy to nie koniec ciepła w Czechach. Jeszcze w piątek będzie słonecznie, a maksymalna temperatura wyniesie od 23 do 27 stopni Celsjusza. Na zachodzie Czech ponownie będzie chłodniej. Po południu i wieczorem od zachodu zachmurzenie wzrośnie, w większości Czech już w sobotę powinien pojawić się deszcz. Najniższa temperatura w nocy wyniesie od 12 do 16 stopni, zaś najwyższe w dzień od 17 do 21, na południowym wschodzie do 24 stopni Celsjusza.