Pogoda. Rekordowo niskie temperatury w Bahrajnie

Na termometrach w Bahrajnie zarejestrowano temperaturę 10 stopni Celsjusza - tak niskie odczyty są rzadko spotykane na tamtym obszarze. Styczeń to wprawdzie z reguły najzimniejszy miesiąc w roku w tamtym rejonie, ale średnia maksymalna temperatura wynosi w tym miesiącu ok. 20 stopni celsjusza. Z kolei najcieplejszym miesiącem jest sierpień, ze średnią maksymalną temperaturą wynoszącą aż 39 stopni.

Pogoda w Polsce

Ochłodzenie odnotowujemy także w naszym kraju. Przed nami kolejne opady śniegu i coraz większy mróz. W Polsce utrwaliła się bardziej śnieżna, aniżeli mroźna zima. Podczas gdy za dnia temperatura balansuje wokół 0 st. C, to jednak w wielu miejscach często i mocno sypie śnieg. Lokalnie mamy go już kilkanaście centymetrów. Bardzo podobnie zapowiada się czwartek. Spory mróz przyjdzie dopiero na koniec tygodnia.