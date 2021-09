Pogoda. Poniedziałek pochmurny, przelotnie popada. W nocy nawet 0 stopni

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura w Zakopanem spadnie do 0 stopni Celsjusza. Na przeważającej części kraju termometry wskażą od 3 do 6 stopni. Najcieplej będzie w zachodniej części Wybrzeża, gdzie temperatura może dojść do około 11 stopni. Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Słabe i przelotne deszcze spadną wzdłuż wschodniej granicy Polski i na Pomorzu.