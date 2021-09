Tatry. Byli kompletnie nieprzygotowani. Nocna akcja TOPR na Orlej Perci

Tatry. Nic nie widzieli we mgle. Utknęli na Orlej Perci

Po dotarciu do czteroosobowej grupy turystów, ratownicy ustalili, że żadnemu z nich nic się nie stało. Mężczyźni nie byli jednak przygotowani do wędrówki. Źle zaplanowali swoje wyjście na Orlą Perć, zbyt późno wyruszając na szlak. Dodatkowo w Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Gdy zapadła noc i szlak spowiła mgła, mężczyźni nie byli w stanie kontynuować wędrówki.