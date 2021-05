Pogoda na wtorek. Czeka nas wyższa temperatura i przelotny deszcz

Pogoda. Na majową pogodę musimy jeszcze zaczekać

Spodziewany jest także dość silny i porywisty wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h, a nad morzem do 65 km/h. Jeszcze silniejszych podmuchów doświadczymy w Karpatach i Sudetach (80 km/h).

- W poniedziałek w najcieplejszym momencie dnia było tylko 11 st. C. We wtorek 11 st. C. to będzie najniższa temperatura. Prognozowana jest miejscami na północy kraju. Natomiast na południu na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 18 st. C. - zapowiedział synoptyk IMGW.