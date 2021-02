Pogoda na poniedziałek. Wrócił siarczysty mróz

Zima nie odpuszcza. Luty rozpoczął się mroźnie - o 4 nad ranem w Zamościu termometr wskazał - 21 st. C. O wiele cieplej było nad morzem - na Helu odnotowano zaledwie -1,4 st. C. Dzień też będzie mroźny, jedynie nad morzem słupek rtęci wskazywać będzie maksymalnie 1 st. C.

Polska jest pod wpływem słabego klina wyżu znad Kazachstanu. Pod koniec - jak informuje IMGW - nad krańce zachodnie nasunie się płytka zatoka niżowa. Do naszego kraju wciąż napływa chłodne powietrze z południowego wschodu.

Po mroźnej nocy i poranku, czeka nas mroźny dzień. Najzimniej będzie na wschodzie ok. -7 st.C. W centrum termometry wskazywać będą ok. -4 st. w centrum. Najcieplej będzie na północnym zachodzie - do 1 st. C.

Dzień będzie mroźny, ale raczej pogodny, z przejściowymi zachmurzeniami. Na północy i południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady śniegu.

W nocy znów będzie siarczysty mróz. Najzimniej będzie na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich - ok. -13 st., na Podlasiu temperatura może spaść lokalnie nawet poniżej -15 st. C. W centrum będzie około -7 st. C. Najcieplej będzie nad morzem - ok. -3 st. C.

Na zachodzie kraju pojawią się w nocy opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź, które powoli przemieszczać będą się w głąb kraju.

Ta mroźna aura, to według synoptyków dopiero przygrywka do tego, co czeka nas w połowie lutego. Na razie nie mamy co liczyć na ocieplenie i szybkie nadejście wiosny.