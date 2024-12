Podarł uchwały. Jest wniosek o uchylenie immunitetu sędziego

Chodzi o sprawę zebrania sędziów olsztyńskiego sądu z 7 lutego 2020 roku , podczas którego apelowano m.in. do ówczesnego prezesa tego sądu Macieja Nawackiego o zaniechanie działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków. Juszczyszyn został zawieszony w czynnościach przez ówczesną Izbę Dyscyplinarną SN w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Podczas zebrania sędzia Wojciech Krawczyk w imieniu 31 sędziów złożył wniosek, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad o głosowanie nad trzema projektami uchwał.

Do głosowania nad przyjęciem uchwał jednak nie doszło. Prezes Nawacki podarł dokumenty i zamknął obrady.

- Czy chcecie państwo zabrać jeszcze głos w dyskusji? Nie. To rozumiem, że padł wniosek o rozszerzenie porządku obrad? - pytał wówczas prezes Nawacki. - To korzystając ze starej parlamentarnej tradycji - rozpoczął zdanie Nawacki, wziął ze stołu kartki z projektem uchwały i podarł je na oczach zebranych. - To jest niedopuszczalny zakres kompetencji zebrania, w tym momencie, skoro nikt nie chce zabrać głosu, zamykam zebranie - stwierdził.