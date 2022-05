Płonie rafineria w Lisiczańsku. "Groźba wybuchu"

Płoną zakłady na terenie rafinerii położonej w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim. Zostały one ostrzelane przez Rosjan. "Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad pół hektara. Jest groźba wybuchu" - napisała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Dodała, że to druga co do wielkości rafineria w kraju.