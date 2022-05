"To była taka bieda-parada". Ekspert ocenia, co Rosja pokazała światu 9 maja

Gen. Koziej podkreśla, że uderzyło go to, że "wszyscy maszerujący wojskowi mieli uśmiech na ustach". - Widać, że taki padł rozkaz, by się radować. Tymczasem sytuacja jest kuriozalna - idą na paradzie, szczerzą zęby, a ich koledzy niedaleko giną na wojnie. To było niesmaczne - ocenia.