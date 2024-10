Plan rządu PiS upada. Toruń nie będzie "polskim Hollywood"?

Centrum Camerimage i jego koszty. "Pokpili sprawę"

- Oczywiście wiedzieliśmy, że ta inwestycja jest obarczona pewnym ryzykiem. Nie trzeba być inżynierem, by wiedzieć, że pierwotna kwota budowy, czyli 600 mln zł, była oderwana od rzeczywistości. Wszyscy wiemy, jak ceny rynkowe w budownictwie zmieniały się na przestrzeni lat. Przedstawiciele pewnych instytucji pokpili sprawę, a mówię to najgrzeczniej, jak się da. Apelowaliśmy do nich jako radni zarówno w poprzedniej, jak i tej kadencji, by przedstawili studium wykonalności. Ciągle tylko słyszeliśmy, że ono jest przygotowywane – zauważa radny Lenkiewicz.