Klęska prezydenta Torunia. Relacje z Rydzykiem zaszkodziły?

- Moim zdaniem to miało duży wpływ. Przeciętny mieszkaniec nieraz podczas rozmowy z kimś spoza miasta słyszał, że Toruń to miasto piernika i Rydzyka. Według mnie nie przynosi to chluby miastu, tak samo jak to, że media ujawniały niedawno, jakie pieniądze trafiały na różne przedsięwzięcia do ojca Rydzyka i jego współbraci. Myślę, że przelała się czara goryczy i ludzie nie chcą już takich relacji duchownych ani z rządem, ani z samorządem - komentuje lider Polski Laickiej.