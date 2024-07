Płakał na nagraniu. Rosjanin uciekł z bronią. Ścigają go

Zarubin jest uzbrojony

Jak poinformowała ASTRA, Zarubin uciekł ze swojej jednostki. Nie wiadomo, kiedy dokładnie to się stało. Obecnie władze szukają go za "opuszczenie jednostki bez pozwolenia". - Jutro (w poniedziałek - przyp. red.) umieścimy go na federalnej liście osób poszukiwanych. Nie wiemy, co się stało. Nadal nie możemy znaleźć jego broni. W związku z tym szukamy go jako szczególnie niebezpiecznego – powiedział w rozmowie z dziennikarzami wojskowy odpowiedzialny za poszukiwania.