Węgierski koń trojański. Ekspertka gorzko o Orbanie. "Rosja go wykorzysta"

Premier Węgier Viktor Orban najwyraźniej wierzy w powodzenie "misji pokojowej", którą wyniósł do rangi priorytetu w trakcie prezydencji w UE. Czy słusznie? - Rosja czy Chiny nie potrzebują Węgier do tego, żeby rozwiązywać problemy międzynarodowe. Natomiast chętnie go wykorzystają do osłabienia Zachodu - mówi WP prof. Agnieszka Bieńczyk-Missala z UW.