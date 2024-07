Okupacja Krymu. Na wojnie Rosjanie mają z tego coraz mniej korzyści

Okręty przemieszczane z Krymu początkowo próbowano rozlokować w innych niż Noworosyjsk, portach nad Morzem Czarnym. Okazało się jednak, że są albo zbyt daleko od teatru działań wojennych, albo nie mają odpowiedniego. Stąd wybór Noworosyjska, co ma poważny minus - nie jest on dostosowany do przyjęcia takiej ilości okrętów. Rosjanie jednak nie mają zbytniego wyboru w rejonie Morza Czarnego i Azowskiego. Na tym drugim operują jedynie niewielkie jednostki. Kutry torpedowe i patrolowce skupiły się na działaniach w rejonie Mostu Krymskiego.