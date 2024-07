Wielkie "złomowanie" rosyjskich ciężarówek. Straty są gigantyczne

Proporcje mówią wszystko

O tym, jak trudno utrzymać sprawny łańcuch dostaw, wiele mówi proste zestawienie. Stosunek ilości żołnierzy służących na zapleczu, do tych na pierwszej linii wynosi 25-30 do 70-75 na korzyść logistyków. Zaopatrzenie oddziałów pierwszoliniowych, zapewnienie im wszystkiego, co potrzebne do prowadzenia walki, jest jak widać niewiarygodnym wysiłkiem.