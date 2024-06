Bolesne uderzenia Ukraińców. Rosjanie całkowicie się wycofali

Magura - dron siejący postrach

Od początku pełnoskalowej wojny Flota Czarnomorska stopniała o blisko jedną trzecią. Najgłośniej było o zniszczeniu wiosną 2022 roku krążownika "Moskwa", który zatonął po trafieniu rakietami Neptun. Dziś to jednak nie ukraińskie rakiety, a małe pływające jednostki bezzałogowe, są zmorą Rosjan. To drony-kamikaze Magura, które mogą przewozić ładunki wybuchowe o masie 300 kg. To nimi zniszczone zostały m.in. okręt desantowy "Cezar Kunikow", patrolowiec "Siergiej Kotow" czy korweta rakietowa "Iwanowiec".