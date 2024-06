Atak zabolał Rosję. Bez problemu pękają jej "bąble antydostępowe"

Samolot został oblatany 29 stycznia 2010 roku. Produkcję seryjną planowano rozpocząć trzy lata później. Jeszcze pod koniec 2014 roku dowództwo rosyjskiej armii zapowiadało, że do 2020 roku Siły Powietrzne otrzymają 55 sztuk. Deklaracje okazały się na wyrost. Produkcja zaczęła się dopiero pod koniec 2019 roku i do dziś powstało 10 prototypów do testów w locie i zaledwie 22 maszyny seryjne.