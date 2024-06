Dotkliwa strata Rosjan. Nie jeden, a dwa Su-57

- Jeśli chodzi o atak na Su-57 na terytorium państwa agresora, to miał on miejsce prawie 600 km od linii naszej granicy. Oficjalnie nie komentowaliśmy, czyja to operacja, ale analitycy mogą snuć swoje przypuszczenia. Tak więc, co mogę potwierdzić, że jeden Su-57 ma znaczne uszkodzenia, a drugi lżejsze i prawdopodobnie wróci on do służby. Faktem jest jednak, że samoloty Su-57 zostały trafione po raz pierwszy i po raz pierwszy trafiono jednocześnie dwa takie "nowe" rosyjskie myśliwce - co jest dumą bezbronnych rosyjskich sił powietrznych powiedział Jusow, cytowany przez agencję Ukrinform.