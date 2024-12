PiS zaskarża decyzję ws. ulicy Kaczyńskiego w Gdańsku

Radni PiS w Gdańsku nie zgadzają się z decyzją wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz, która uznała, że uchwała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest zgodna z prawem. Konsultacje mają się odbyć od 10 stycznia do końca marca 2025 r .

"Idziemy do sądu! Dziś otrzymaliśmy odpowiedź od Wojewody Pomorskiej, która – mimo naszych starań – uznała, że uchwała Rady Miasta Gdańska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest zgodna z prawem. Tak jak zapowiadaliśmy, kierujemy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego " – poinformował w mediach społecznościowych przewodniczący Klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska Tomasz Rakowski.

Rakowski zaznaczył, że autorzy najnowszej uchwały proponują powrót do nazwy "Dąbrowszczaków". "Zgodnie z prawem miejscowym zmiana nazwy ulicy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach. Co takiego się stało przez sześć lat, że nagle ta sprawa stała się ważna?! Ano polityka się stała, wybory prezydenckie i osobista niechęć Tuska do śp. Lecha Kaczyńskiego" – przekonywał szef klubu radnych PiS w Gdańsku.