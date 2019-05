Pietrzak nazwał KE "nowotworem", a Schetynę "zerem". PO rozważa pozew

Jan Pietrzak w ostrych słowach wypowiedział się o liderze PO Grzegorzu Schetynie na antenie Polskiego Radia 24. Rzecznik partii Jan Grabiec donosi, że jej prawnicy zajmują się sprawą i rozważają pozew przeciwko satyrykowi.

Pietrzak wygłosił kontrowersyjne sądy na antenie programu Michała Rachonia. Wraz z gospodarzem satyryk analizował wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. - Te wybory są wyjątkowo korzystne dla Polski - ocenił Pietrzak. Następnie ostro skrytykował Koalicję Europejską.

- Żadna z partii tej koalicji, która się nazywa "europejską", a jest po prostu koalicją antypolską, ten nowotwór polityczny, nie ma w ogóle takiego pomysłu, żeby Polakom pomóc - grzmiał Pietrzak. - Koalicja Europejska to zbieranina, nowotwór polityczny, który kiedyś trzeba będzie wyciąć - dodał.

Dostało się również szefowi PO, którego nazwał człowiekiem "głęboko niemądrym". - On nie wie, gdzie tego pomysłu szukać, to jest intelektualne zero - stwierdził satyryk.