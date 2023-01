Pełnomocnik rządu ostrzega Tv Trwam. "Treści zbieżne z rosyjską propagandą"

Żaryn skomentował w ten sposób wpis Telewizji Trwam na Twitterze, w którym zachęcano do oglądania programu z udziałem komentatora. "Jakie są realne przyczyny wojny na Ukrainie, dlaczego do niej doszło oraz co mają z tym wspólnego Stany Zjednoczone Ameryki Północnej?" - miał brzmieć temat programu w TV Trwam z jego udziałem. Program miał być emitowany w piątek 27 stycznia.