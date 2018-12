Pawłowicz ostro do Róży Thun: "zakłamana kobieto!"

Krystyna Pawłowicz skrytykowała najnowszą wypowiedź Róży Thun, która wezwała Polaków do protestu ws. wysokich cen prądu. Posłanka PiS zarzuca jej hipokryzję i przypomina decyzję PO, która przyczyniła się do wzrostu opłat za energię elektryczną.

- Jestem ciekawa, czy jeśli w Polsce podskoczą ceny prądu, to czy wyjdą na ulice żółte kamizelki. Założymy kamizelki, czy przyjmiemy to pokornie? - powiedziała na antenie Radia Kraków europoseł PO, nawiązując do manifestacji we Francji, gdzie ludzie ubrani w żółte kamizelki protestują przeciwko podwyższeniu akcyzy na paliwo.