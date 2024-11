Pasażerowie przeżyli horror. Kontrowersyjna decyzja pilotów

Samolot wylądował w Kopenhadze po 10 godzinach lotu. Pasażerowie zostali zakwaterowani w hotelu. Linia SAS wyjaśniła, że brak odpowiednich urządzeń i personelu w Miami zmusił ich do przekierowania lotu do Kopenhagi.

SAS argumentowało, że lot do Miami skutkowałby dłuższym uziemieniem samolotu i licznymi odwołaniami." Ponieważ SAS nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami i personelem do przeprowadzenia kontroli na tym poziomie w Miami, postanowiliśmy przekierować samolot do Kopenhagi, gdzie dostępne były zarówno hangary, jak i wykwalifikowani technicy. Lot samolotem do Miami skutkowałby uziemieniem samolotu na dłuższy okres, co doprowadziłoby do licznych odwołań" - wyjaśniono w oświadczeniu.