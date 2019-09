Papież Franciszek przybył na Mauritius. Pielgrzymka pod hasłem „Pielgrzym pokoju” zajmie zaledwie 9 godzin

Papież Franciszek przybył na Mauritius. Samolot linii Air Madagascar z papieżem na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku stolicy Mauritiusa, Port-Louis. Hasło 9 godzinnej pielgrzymki brzmi „Pielgrzym pokoju”.

Papież Franciszek – program pielgrzymki

Papież Franciszek prosto z lotniska udał się pod pomnik Maryi Królowej Pokoju, gdzie odprawił mszę świętą. Warto zaznaczyć, że w tym samym miejscu w 1989 r. Eucharystię sprawował Jan Paweł II. Po obiedzie w towarzystwie biskupów Konferencji Episkopatu Oceanu Indyjskiego (CEDOI), Ojciec Święty odwiedzi mauretańskie sanktuarium im. Bł. Oj. Jakuba Lavala, po czym w Pałacu Prezydenckim spotka się z pełniącym obowiązki prezydenta kraju Barlenem Vyapoorym oraz premierem Pravindem Jugnauthem. W dalszej kolejności dojdzie również do spotkań z mieszkańcami i korpusem dyplomatycznym. Uroczystość zakończy ceremonia pożegnalna, a papież wróci samolotem do stolicy Madagaskaru, Antananarywy, gdzie przenocuje. Następnego dnia Ojciec Święty wróci do Rzymu.