Palenie marihuany grozi nasileniem się schizofrenii u mężczyzn. Przełomowe badanie

Badanie wykazało, że chociaż zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich nie są odpowiedzialne za większość przypadków schizofrenii w Danii, przyczyniły się one do wzrostu ich liczby w ciągu ostatnich pięciu dekad. Istniała znacząca różnica między kobietami i mężczyznami; w przedziale wiekowym 16-49 lat oszacowano, że 15% przypadków schizofrenii u mężczyzn można by uniknąć, gdyby uniknęli zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich, ale tylko 4% przypadków dotyczyłoby kobiet.