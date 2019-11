Pałac Prezydencki. Andrzej Duda przyjął dymisję rządu Mateusza Morawieckiego

Prezydent Andrzej Duda przyjął formalną rezygnację premiera Mateusza Morawieckiego i jego rządu. Dymisja jest niezbędna do powołania nowego gabinetu, który zatwierdzi Sejm nowej kadencji.

- To była przyjemność pracować z wami, drogie koleżanki i koledzy - dodał szef rządu. Dymisja jest niezbędna do powołania nowego gabinetu, który zatwierdzi Sejm nowej kadencji. Do tego czasu ustępujący ministrowie będą dalej pełnić swoje obowiązki.