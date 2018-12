Ostatnio zasądzono 1 mln zł. "Teraz też Kościół powinien zapłacić"

Ponieważ od przestępstwa minęło ponad 20 lat, a sprawca dawno nie żyje, teoretycznie jest już po sprawie. - Ale tylko teoretycznie - mówi WP mecenas Artur Nowak. Powołuje się przy tym na ciekawe przepisy prawa i podkreśla, że sowite odszkodowanie powinien wypłacić Kościół Katolicki.

- Są takie sytuacje, że za szkodę wyrządzoną przez jedną osobę, odpowiada kto inny. Na przykład na mocy art. 120 kodeksu pracy, odpowiedzialność za pracownika ponosi pracodawca. Jeżeli zatrudnia się podwykonawcę i on wyrządzi jakieś szkody, to również można ponieść za nie odpowiedzialność - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską mecenas Piotr Wertenstein-Żuławski.

"Sąd ma czynić sprawiedliwość"

(Nie) idealne polskie prawo

- Generalnie termin przedawnienia roszczeń majątkowych według kodeksu cywilnego to 20 lat od momentu popełnienia przestępstwa na szkodę nieletniego. Pewnie roszczenia w tej sprawie są więc przedawnione. To niestety reguła, że ofiara jest w stanie mówić o swojej traumie dopiero około 35 roku życia. To pokazują badania, za którymi nasz ustawodawca nie nadąża. Ustawodawca Kanadyjski zniósł w tego rodzaju sprawach przedawnienie, a w niektórych stanach USA pokrzywdzony ma prawo zgłosić skargę od momentu uświadomienia sobie szkody. To dobre rozwiązania - uważa ekspert.