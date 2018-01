Orkan Friederike zbiera żniwo w Europie. Są już pierwsze ofiary śmiertelne, IMGW ostrzega Polaków

Pilne ostrzeżenie pogodowe dla prawie całej Polski. Do naszego kraju wszedł orkan Friederike - lodowa burza, w której prędkość wiatru dochodzi nawet do 150 km/h. Wichura wyrządziła poważne szkody w Europie, zginęło tam co najmniej 5 osób. Wiatr przewraca ciężarówki, zrywa dachy i paraliżuje komunikację.

W Holandii z powodu wichury zmarły trzy osoby. Zostały uderzone przewracanymi przez wiatr drzewami, bądź spadającymi gałęziami. Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie czasowo zawiesił działalność.

W Rotterdamie wiatr przewracał kontenery. Ciężka sytuacja jest na drogach, kolei i lotnictwie.

Wiatr zrywa dachy i przewraca ciężarówki

W Niemczech wstrzymano kursowanie pociągów dalekobieżnych, odwoływane są loty. W Emmerich powalone drzewo zabiło 59-letniego mężczyznę. Wiele osób jest rannych. Najgorzej jest w Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Hesji, Turyngii, Saksonii i Saksonii-Anhalt. Marznące opady są przyczyną wielu wypadków drogowych.

Władze Kolonii zaapelowały do mieszkańców o omijanie parków, lasów i placów. Porywy wiatru były tak silne, że przewracały ludzi.

Szokujące nagranie. Tak silny jest orkan

Na wielu trasach w całych Niemczech pociągi kursują z wielkimi opóźnieniami. U naszego zachodniego sąsiada odwołano już 220 lotów. Ostrzega się mieszkańców przed wychodzeniem z domu.

Z kolei w Belgii zginęła kobieta. Na jej samochód spadło powalone przez wiatr drzewo. Kobieta jechała drogą prowadzącą przez las. Wichura dotarła także na Wyspy Brytyjskie.

Ostrzeżenie dla całej Polski. To będzie ciężka noc!

Orkan Friederike wszedł już do Polski. W Bielsko - Białej wiatr wieje z prędkością 113 km/h. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Drugi poziom w trzystopniowej skali ostrzeżeń obowiązuje też w części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Pierwszy stopień ostrzeżenia meteorologicznego obowiązuje w województwie opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i części województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.am też, w miejscach opadów śniegu mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.