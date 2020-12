Opolskie. Kobieta pędziła z zawrotną prędkością

Policjanci z opolskiej grupy Speed postanowili zapolować na piratów drogowych w okolicach miejscowości Petnia. Choć 36-letnia kobieta była absolutną rekordzistką, to policjanci zatrzymali kilku innych kierowców. Prowadząca mercedesa kobieta pędziła w terenie zabudowanym z prędkością 170 km/h. Poza otrzymaniem mandatu i punktów karnych, rozpędzona uczestniczka ruchu drogowego straciła prawo jazdy. Uprawnienia stracili również dwaj kierowcy którzy w terenie zabudowanym poruszali się z prędkością kolejno 105 i 101 km/h.

Policja przypomina, że zgodnie z przepisami karą za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h jest utrata uprawnień do prowadzenia pojazdu na 3 miesiące. Jeśli kierowca zostanie w tym czasie ponownie zatrzymany, okres ten wydłuża się do 6 miesięcy, a kolejna niesubordynacja oznacza konieczność ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy.