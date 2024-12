Operacja w Kursku miała się zacząć wcześniej. Ofensywę przełożono

Ukraińskie siły zbrojne weszły do rosyjskiego obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Od tego momentu prowadzą tam operację, która mocno utrudnia działalność Rosjan. Z tego też względu Moskwa zwróciła się do Pjongjangu o pomoc. W rejonie stacjonują teraz północnokoreańscy żołnierze, których pozycje są co chwilę ostrzeliwane przez Ukraińców.