"One są zwariowane". Niezwykłe odkrycie teleskopu Jamesa Webba

"Cóż, to szaleństwo"

Obraz kwadratowych pierścieni zaskoczył niemal wszystkich, co można było zaobserwować poprzez pojawiające się komentarze. Mark McCaughrean, członek James Webb Space Telescope Science Working Group, w pierwszym odruchu powiedział: "Cóż, to szaleństwo". Z kolei Mark McCaughrean, starszy doradca ds. nauki i eksploracji w Europejskiej Agencji Kosmicznej i członek James Webb Space Telescope Science Working Group stwierdził, że "one są zwariowane". Okazuje się jednak, że zarejestrowane zjawisko nie jest niczym aż tak nietypowym.