Olga Tokarczuk rzuca "slogany"? Jacek Sasin ma do niej prośbę

Olga Tokarczuk zdobyła nagrodę literackiego Nobla 2019 za 2018 r. Z całego świata płyną gratulacje do pisarki. Jednak niektóre wypowiedzi noblistki nie przypadły do gustu rządzącym. Jacek Sasin wezwał ją do sprecyzowania swoich słów.

Olga Tokarczuk została laureatką literackiej nagrody Nobla (PAP/DPA, Fot: Friso Gentsch)

- Ta nagroda idzie do Europy Centralnej, co jest nietypowe, wręcz niesamowite. Dla mnie, jako Polki, to pokazuje, że mimo wszystkich problemów z demokracją w moim kraju, wciąż mamy coś do powiedzenia światu - powiedziała po ogłoszeniu laureatów literackiej nagrody Nobla Olga Tokarczuk.

Pisarka jeszcze kilkukrotnie wypowiedziała się na temat zagrożenia dla demokracji w Polsce. Zachęcała, by w nadchodzących wyborach parlamentarnych oddawać głos na ugrupowania demokratyczne.

Do jej wypowiedzi odniósł się wicepremier Jacek Sasin. - Chciałbym prosić panią Olgę Tokarczuk, której jeszcze raz serdecznie gratuluje, jak i wszystkich tych, którzy mówią, że w Polsce nie ma wolności czy demokracji, aby poza tymi sloganami zechcieli sprecyzować, na czym ten brak demokracji polega - zaapelował.

Polityk przyznał też "ze wstydem", że nie czytał żadnej książki pisarki. - Głównie czytam literaturę faktu czy książki historyczne - stwierdził.

I dodał, że "wielu celebrytów i artystów uznało, że ich misją jest wypowiadanie się na temat polityki". - Często robią to w sposób, który trudno zaakceptować, jak np. nazywanie wyborców PiS potomkami chłopów folwarcznych - uznał Jacek Sasin.

Wicepremier twierdzi, że "niedobrze jest, gdy wiele osób, które mają wielkie talenty aktorskie czy literackie, postanawia jednocześnie pokazać, że mają mniejsze talenty, jeśli chodzi o ocenę sytuacji politycznej czy społecznej w Polsce".

Źródło: Radiowa Trójka