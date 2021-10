Ogromny pożar w Warszawie. Ogień w garażu podziemnym w bloku

- Prawdopodobnie zapaliła się komórka lokatorska w hali garażowej i dwa samochody. Na miejscu do tej pory jest ponad 10 jednostek straży ściąganej z innych dzielnic. Z budynku wydobywały się kłęby czarnego dymu, mieszkańcy wybiegli na zewnątrz, w bloku odcięto wodę, a w połowie budynku prąd. Przy ul. Ordona podstawiono właśnie autobus dla mieszkańców. Pozwolono nam wrócić do mieszkań, ale problemem jest silne zadymienie klatek - przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z mieszkańców bloku, w którym doszło do pożaru.