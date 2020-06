Ochrona Jarosława Kaczyńskiego. Małgorzata Kidawa-Błońska komentuje

Małgorzata Kidawa-Błońska odniosła się do sprawy policjantów oddelegowanych do patrolowania okolic domu Jarosława Kaczyńskiego. Zadaniem wicemarszałek Sejmu są osoby, które powinny być objęte ochroną, ale nie jest to prezes Kaczyński.

Małgorzata Kidawa-Błońska o ochronie Kaczyńskiego: prezes nie pełni żadnej oficjalnej funkcji w państwie (PAP)