Obchody Święta Niepodległości. Kaczyński: wielu nie chce zaakceptować naszej podmiotowości

- Kiedy przemawiałem tutaj przed laty, bo te uroczystości trwają już od lat, mówiłem głównie o historii. (...) Dziś stoimy jednak przed wielkimi wyzwaniami. Chodzi o to, co dzieje się na naszej granicy wschodniej. Ale także przed tymi, których nie jest łatwo ujrzeć, ale które przychodzą do nas z zachodu. Jaki jest wspólny mianownik, dla tego, co się dzieje? Intencje są różne. Otóż jest tak, że bardzo wielu po obu stronach Europy nie chce zaakceptować naszej podmiotowości, perspektywy rozwoju i wzrostu naszej siły - tłumaczył wicepremier.