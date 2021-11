Kaczyński: niepodległość jest wielkim darem i dobrodziejstwem

Kaczyński dodał jednak, że poza radosnym świętowaniem, 11 listopada winien stanowić okazję do zadumy. "11 listopada jest także czasem wyjątkowego namysłu, kiedy to zastanawiamy się nad tym, co możemy ofiarować Ojczyźnie w czasie pokoju, na czym ma polegać nasz patriotyzm dnia codziennego, co mamy zrobić, by Polska była coraz mocniejsza pod każdym względem, bo im silniejsze będzie państwo polskie, tym trwalsze będą gwarancje naszej niepodległości, naszego życia w wolności" - napisał prezes PiS.