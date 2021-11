Kryzys na granicy. Wicepremier Kaczyński omija prezydenta. "Miał inne zadania"

- Przygotowanie nowych przepisów zlecił osobiście prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Miała to być odpowiedź na zarzuty, że efekty jego pracy jako osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo kraju w rządzie są żadne. Prezes - dzięki ustawie o obronie kraju - chce zostać zapamiętany jako inicjator rewolucyjnych zmian w siłach zbrojnych. Prezydent został znowu sprowadzony do roli osoby, która ma jedynie podpisać ustawę. Tyle że w tym przypadku chodzi o wojsko, na czele którego stoi głowa państwa. To kluczowy obszar prezydenta - mówił nam nasz informator.