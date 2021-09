Kulisy decyzji o stanie wyjątkowym. Kluczowa rola Jarosława Kaczyńskiego

Dlaczego to sam wicepremier Kaczyński - dopytują o to opozycja i część mediów - nie zakomunikował decyzji Rady Ministrów osobiście? - W obliczu kryzysu aktywność medialna jest rzeczą wtórną. Jeśli jest się odpowiedzialnym politykiem i jeśli poważnie podchodzi się do swoich obowiązków, to przede wszystkim skupia się na zażegnaniu kryzysu i podejmowaniu odpowiednich działań. Rozumiem, że opozycja może być stęskniona za publicznymi wystąpieniami premiera Kaczyńskiego, ale niestety te oczekiwania muszą ustąpić działaniom zapewniającym bezpieczeństwo Polakom. I na tym skupia się dziś rząd i prezes Kaczyński - tłumaczył dziennikarzowi WP Radosław Fogiel.