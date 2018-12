O. Grzegorz Kramer odpowiedział o. Rydzykowi ws. "Kleru". "Ja byłem i był mój biskup"

O. Tadeusz Rydzyk świętował w sobotę 27. urodziny Radia Maryja. Podczas jego przemówienia nie zabrakło gorzkich refleksji na temat popularności filmu "Kler", która przełożyła się na zysk producentów. Redemptoryście odpowiedział o. Grzegorz Kramer.

- Gomułce mówili, że potrzebujemy Lwów i Kijów. Gomułka odpowiadał: lwów to macie pod dostatkiem w zoo, a kijów to dostaniecie. To mniej więcej tak samo dali nam teraz, ale na film "Kler" dali. Zobaczcie, ile jeszcze trzeba zmienić w Polsce - stwierdził w sobotę o. Tadeusz Rydzyk.

Założyciel Radia Maryja w trakcie świętowania 27. urodzin rozgłośni skierował do obecnych pytanie. - Kto z was był, ręka do góry, na filmie "Kler"? Przyznajcie się, jak żeście dołożyli pieniądze do tamtej kasy, żeby dalej szkodzili. Katolicy trzymają z katolikami, Polacy trzymają z Polakami, i to będzie normalne - powiedział.