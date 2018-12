Ojciec Rydzyk ma żal do PISF. Poszło o pieniądze i film "Kler"

- Kto z was był, ręka do góry, na filmie "Kler"? Przyznajcie się, jak żeście dołożyli pieniądze do tamtej kasy, żeby dalej szkodzili - pytał Tadeusz Rydzyk na 27. urodzinach Radia Maryja. Przy okazji skrytykował Polski Instytut Sztuki Filmowej, który dotował film Wojciecha Smarzowskiego.

Radio Maryja świętuje 27. urodziny.Z tej okazji zaplanowano uroczyste obchody połączone z mszą świętą. Przemówił również ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor rozgłośni radiowej oraz Telewizji Trwam.

Podczas swojego wystąpienia duchowny podziękował tym, którzy przyczynili się do budowy Radia Maryja. - Wszyscy jesteśmy jedną wielką polską rodziną. Po Panu Bogu wszyscy kochamy Polskę, katolicką Polskę - zaznaczył o. Rydzyk. - Weźmy się bardzo mocno do tego, aby młodzież była przy Panu Bogu. To jest zadanie dla Rodziny Radia Maryja po 27 latach istnienia - dodał redemptorysta.

To jednak nie wszystko. Rydzyk odniósł się do głośnego fimu "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. - Kto z was był, ręka do góry, na filmie "Kler"? Przyznajcie się, jak żeście dołożyli pieniądze do tamtej kasy, żeby dalej szkodzili - mówił duchowny. - Katolicy trzymają z katolikami, Polacy trzymają z Polakami, i to będzie normalne. I macie tu księży, pokażcie, to który z nas jest taki, jak na tym filmie "Kler" - dodał ojciec Rydzyk, podkreślając, że "filmu nie oglądał, tylko czytał o nim w internecie".

Założyciel Radia Maryja wspomniał również o innym filmowym dziele. Rydzyk podczas uroczystości opowiedział o dziele absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Film nazywa się "Nędzarz i madame", który opowiada o życiu św. Alberta Chmielowskiego, opiekunie ubogich.

- Zwróciliśmy się do takiej organizacji PISF - Polski Instytut Sztuki Filmowej. Oni dają pieniądze na filmy, ile nam dali? Dwa pół dnia na dzień. To mniej więcej tak, jak Gomułka - powiedział o. Rydzyk. - Gomułce mówili, że potrzebujemy Lwów i Kijów. Gomułka odpowiadał: lwów to macie pod dostatkiem w zoo, a kijów to dostaniecie. To mniej więcej tak samo dali nam teraz, ale na film "Kler" dali. Zobaczcie, ile jeszcze trzeba zmienić w Polsce - zaznaczył redemptorysta podczas przemowy w Toruniu.