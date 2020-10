Nowe obostrzenia. Kiedy decyzja? Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos

Nowe obostrzenia. Kiedy decyzja?

W ostatnich tygodniach polski rząd wprowadził szereg obostrzeń, które mają ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Mimo zmiany strategii i objęcia całej Polski czerwoną strefą, wciąż przybywa chorych na COVID-19. W czwartek ministerstwo zdrowia poinformowało o 20 156 nowych przypadkach. To rekordowy dzienny przyrost liczby zakażonych w Polsce.

Nowe obostrzenia. Czy będzie lockdown?

Czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń wprowadzona będzie decyzja o lockdownie? Ze słów premiera wynika, że lockdown to ostateczność. - Chcemy powstrzymać się przed lockdownem tak długo, jak będzie to możliwe - mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej.

Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że we Francji nastąpiło zamknięcie gospodarki. - My chcemy powstrzymać się przed tym. Nie chcemy zamykać całkowicie gospodarki tak długo, jak to będzie możliwe. Przygotowujemy państwo polskie na scenariusz bardzo niedobry - przekazał.