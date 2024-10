Szykuje się nagły zwrot w pogodzie. Nadciąga niż Dagmar

W nocy mieszkańcy północnej części kraju mogą spodziewać się słabego deszczu, a we wschodniej połowie kraju miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 1-3 st. C na wschodzie, około 5 st. C w centrum do 8-9 st. C na zachodzie kraju oraz na Helu. W dolinach bieszczadzkich spadek temperatury przy gruncie do około -2 st. C.