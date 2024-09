Arktyczne powietrze napływa do Polski. Przed nami bardzo zimna noc

Co więcej, już w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść poniżej zera, przy czym w rejonie podgórskich Karpat i Sudetów przy gruncie - nawet do minus 6 st. C. Na krańcach wschodnich oraz zachodnich ma ona wynieść od 4 do 6 st. C, a nad samym morzem nawet do 8 st. C.