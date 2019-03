Nigeria: Runął trzypiętrowy budynek. Pod gruzami ok. 100 uczniów

W handlowej stolicy Nigerii - Lagos, doszło do katastrofy budowlanej. Runął trzypiętrowy budynek. Na jego ostatniej kondygnacji mieściła się szkoła podstawowa. W chwili katastrofy było w niej ponad 100 uczniów.

Budynek złożył się jak domek z kart ok. godziny 10 miejscowego czasu. Na razie nie wiadomo, co było powodem katastrofy. Na miejscu od razu pojawiły się służby ratownicze i setki ludzi, ręcznie rozgarniających gruzy, by dostać się do ludzi, którzy mogli przeżyć katastrofę.